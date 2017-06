Auch die heimische Tierwelt ist von den niedrigen Wasserständen an Flüssen und in Kleingewässern betroffen. Nach Angaben des LfULG sind dadurch vor allem die Laichplätze der Kreuzkröte gefährdet. Für Fische in der Elbe bestehe indes noch keine Gefahr. Sie müssten sich den geringer werdenden Wasserlebensraum teilen, sagte eine Sprecherin. Eine Ausnahme sei jedoch der Lachs. "Je weniger Wasser im Fluss, desto weniger Lachse steigen in die Elbe zum Laichen ein."