Mit dem Inkrafttreten des Sommerflugplans startet am Flughafen Leipzig/Halle die Interkontinentalverbindung nach New York - und nach Karatschi. Wie Airport-Sprecher Uwe Schuhart am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, erhielt der Anbieter Fluggesellschaft Pakistan International Airlines jetzt die noch ausstehenden Genehmigungen.

An welchen Wochentagen genau die Flüge stattfinden, konnte Leipzigs Flughafensprecher Schuhart noch nicht sagen, da sich am Sommerflugplan noch Änderungen ergeben könnten. Bislang war von Dienstag und Sonnabend/Sonntag die Rede. Bisher landete PIA auf der Strecke Karatschi - New York in Manchester zwischen. Vom Wechsel nach Leipzig verspricht sich die Gesellschaft nicht nur Einsparungen im Vergleich zu dem teuren englischen Airport, sondern hofft auch auf zusätzliche Passagiere, die in Sachsen zusteigen. Auf der aktuell stattfindenden Internationalen Tourismusbörse in Berlin wirbt die Fluggesellschaft am Sachsenstand kräftig für das Angebot.