Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz fördert den Aufbau eines Antibiotikanetzwerkes in Nordwestsachen am Leipziger St. Georg Klinikum. Nach Angaben des Ministeriums stehen für das Telemedizinprojekt knapp 1,24 Millionen Euro bereit. Gesundheitsministerin Barbara Klepsch übergab am Mittwoch einen entsprechenden Zuwendungsbescheid an das Klinikum.