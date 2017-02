Die Dresdner Musiker der "Banda Internationale" werden mit dem Weltmusikpreis Förder-RUTH ausgezeichnet. Der Preis wird am 8. Juli im Rahmen des Rudolstadt-Festivals für Roots, Folk und Weltmusik verliehen. Der Förder-RUTH wird nach Angaben der Organisatoren an Künstler verliehen, deren Karriere noch am Anfang steht und besonders befördert werden soll oder die mit neuen Projekten auf originelle Weise aus bisherigen Bahnen ausbrechen.

Der Hauptpreis des Weltmusikpreises RUTH geht in diesem Jahr an den bayerischen Liedermacher Georg Ringsgwandl. Der Schweizer Musikethnologe Max Peter Baumann, der sich mit der Entwicklung von Musik in Zeiten der Globalisierung beschäftigt, gewinnt den Ehren-RUTH. Der Sonderpreis geht an das österreichische Quintett Alma.