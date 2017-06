Beth Fogleman von der Gruppe "Serbska Reja" aus Leipzig. Die Amerikanerin ist fasziniert von der sorbischen Kultur. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Das Ensemble will sorbische Tänze und Tanzmusik von der Bühne hinunter auf die Tanzböden bringen, erzählt Beth Fogleman von "Serbska Reja". Die Amerikanerin, die seit drei Jahren in Leipzig lebt, hat schon viel Erfahrung mit Folkmusik. In den USA hat sie zehn Jahre lang Cajun-Musik der französischen Einwanderer in Louisiana gespielt. In Deutschland entdeckte sie dann bei "Serbska Reja" die Musik der Sorben und lernt neben Deutsch nun auch Sorbisch. Das Folklorefestival mit seinen vielen unterschiedlichen Musikrichtungen aus aller Welt hat sie sehr genossen: "So etwas gibt es in den USA kaum".