In Deutschland entscheiden sich immer weniger Schulabgänger statt für ein Studium stt eine Berufsausbildung. "Mit der zunehmenden Akademisierung geben wir einen großen Teil unseres praxisorientierten Ausbildungssystems auf", sagte Hilmar Schneider, Professor am Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn am montag in der MDR-Sendung Fakt ist! in Dresden. "Duale Berufsausbildungen haben immer zu einem verantwortungsvollen Handeln erzogen." Das sei immer die Stärke der deutschen Wirtschaft gewesen. "Wir treiben den jungen Leuten etwas aus, was Deutschland immer stark gemacht hat", monierte Schneider.

Etwa die Hälfte aller Schulabgänger in Deutschland entscheidet sich heute für ein Studium. In Sachsen haben 46,3 Prozent der Absolventen die Universität oder Fachhochschule einer traditionellen Ausbildung vorgezogen. "Gegen die Akademisierung spricht grundsätzlich nichts", sagte Schneider. "Mit der Art, wie wir die Ausbildung anbieten, laufen wir jedoch Gefahr, dass viele Menschen auf den Holzweg geraten." Viele junge Menschen wüssten nicht nicht, was sie beruflich machen sollten. Gleichzeitig würde ihnen erzählt, sie bräuchten unbedingt einen Studienabschluss. "Das führt jedoch nicht dazu, dass sie erfolgreicher werden. Sie drehen einfach viele Schleifen", sagte Schneider.

Image der Berufsausbildung muss wieder besser werden

Dass die duale Berufsausbildung in Deutschland mittlerweile ein Imageproblem hat, glaubt auch die Sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange. Sie plädierte dafür, das Ansehen der Berufsausbildung wieder zu stärken.

Wir müssen die gesellschaftliche Bedeutung der Ausbildungen viel stärker betonen und Berufe wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken. Eva-Maria Stange Sächsische Ministerin für Wissenschaft und Kunst

Gleichzeitig warnte die Ministerin davor, Berufsausbildung und Studium gegeneinander auszuspielen. "Wir brauchen auch Lehrer, Juristen und Ärzte", sagte Stange. Eine begrenzte Zahl von Studierenden sei auch für die Erforschung neuer Anforderungen in Berufen nötig, wie zum Beispiel für den Umgang mit Demenzkranken in Altenheimen.

Viele Rentner, wenig Nachwuchs

Ein Grundproblem sind nach Aussagen der Ministerin zwei Phänomene, die sich überlagern. "In allen Branchen gehen viele Menschen fast gleichzeitig in den Ruhestand." Dies falle mit dem Geburtenknick nach der Wende zusammen. Zudem habe das Handwerk den Fehler gemacht, hauptsächlich auf Abiturienten zurückzugreifen. Diese Entwicklung räche sich jetzt.

Oberschulen "heruntergewirtschaftet"

Michael Becker vom Landeselternrat Sachsen sieht in der Bevorzugung von Abiturienten bei der Berufsausbildung auch Defizite an den Oberschulen. "Die Oberschule in Sachsen wurde über viele Jahre heruntergewirtschaftet. An den meisten Gymnasien sind die fachfremden Vertretungsstunden deutlich geringer als an Oberschulen", erklärte Becker.

Wenn ein Schüler nicht zum Dreisatz befähigt ist, hat er wenige Chancen. Michael Becker Landeselternrat Sachsen

Mehr Orientierung bei Wahl von Studium und Beruf

Die deutschen Hochschulen boten nach Angaben der Hochschulrektorenkonferenz im Wintersemester 2015/2016 über 18.000 Studiengänge an. Davon waren knapp 8.300 Bachelor- und 8.100 Masterabschlüsse. Duale Berufsausbildungen gibt es in 300 Berufsbildern. Die große Auswahl überfordert nach Einschätzung von Ministerin Stange viele Jugendliche. "Es ist ungeheuer wichtig, dass die jungen Menschen eine gute Orientierung für die Wahl des Studiums oder der Berufsausbildung erhalten." Darin sieht auch Forscher Schneider ein Defizit. "Viele Menschen lassen sich von ihren Fantasien leiten bei der Wahl ihres Studiums."

Fleischermeisterin plädiert für Liebe zum Beruf

Nora Seitz Bildrechte: Deutscher Fleischer-Verband e. V. Diese Probleme kennt auch Fleischermeisterin Nora Seitz aus Chemnitz. Sie hat sich durch die Schule gequält und dann ihren Traumjob gefunden. "Unser Berufsbild wird oft falsch dargestellt. Die Medien unterscheiden nicht zwischen Industrie und Fleischermeister", sagte Seitz. "Neben dem Aspekt des Geldes müssen wir den Kindern die Liebe zum Beruf vermitteln. Man kann auch mit viel Geld 45 Jahre unglücklich arbeiten gehen."