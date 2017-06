Gothart Magaard, evangelischer Bischof Der 1955 in Flensburg geborene Theologe ist seit 2014 Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Bischof Magaard ist Schirmherr für das Freiwillige Ökologische Jahr in Schleswig-Holstein und Vorsitzender der Steuerungsgruppe der Nordkirche für das Reformationsjubiläum 2017. Magaard lebt in Schleswig, wo er im St. Petri-Dom seinen Predigtsitz hat. Bildrechte: dpa