Mit der Sonne kommen die Badegäste in die Freibäder und mit ihnen die Smartphones. Ein Foto ist da schnell gemacht, ebenso schnell kann es im Netz landen. Gerade im Bad, wo viel nackte Haut gezeigt wird, ist das ein sensibles Thema.

Badeordnung regelt Fotografierverbot

In den meisten sächsischen Freibädern ist das Fotografieren anderer Besucher ohne deren Zustimmung verboten. So steht es in viele Badeordnungen. Auch in den Hallen- und Freibädern der Städte Chemnitz und Dresden gilt ein Fotografierverbot. Die Bademeister sind angewiesen, darauf zu achten und gegebenenfalls einzugreifen. Laut Dörte Gregor vom Dresdner Bäderbetrieb gebe es aber keine hundertprozentige Kontrolle. Es sei auch eine Gratwanderung, wann man eingreife und wann nicht. Wenn Eltern einen Schnappschuss von ihren Kindern machen, sei das schließlich vollkommen in Ordnung.

Plakate mit Hinweisen in drei Sprachen und entsprechenden Piktogrammen weisen in Chemnitzer Bädern auf die Baderegeln hin. Bildrechte: Stadtverwaltung Chemnitz Damit auch Badegäste, die kein Deutsch verstehen, das Fotoverbot kennen, hängen in den Dresdner und Chemnitzer Bädern Plakate mit den Baderegeln. In Deutsch, Englisch und Arabisch ist dort nachzulesen, dass nicht fotografiert werden darf. Dazu gibt es ein entsprechendes Piktogramm. Antje Becher von der Chemnitzer Stadtverwaltung sagt, dass die Plakate eingeführt wurden, als sich im vergangenen Jahr in den Schwimmhallen einige Asylbewerber mit Fotohandys aufhielten. Dort fotografierten sie Badnutzer ohne deren Zustimmung. Inzwischen habe es aber keine weiteren nennenswerten Beschwerden mehr gegeben. Ähnlich sieht es auch in den Dresdner Bädern aus.

Bisher kaum Probleme mit unerwünschten Schnappschüssen

An den drei Strandbädern der Talsperre Malter habe es ebenfalls noch keine Probleme mit unerwünschten Fotos gegeben, sagt Klaus Kaiser von der Weißeritztal-Erlebnis GmbH. Alle drei Bäder hätten jeweils einen abgetrennten FKK-Bereich, aber auch dort habe es bisher keine Beschwerden gegeben. Die Bademeister würden auf das Verbot achten. Im schlimmsten Fall könnte man den Badegast dann auch des Geländes verweisen. Das sei aber noch nie vorgekommen. Ähnlich sieht auch in anderen angfragten Freibädern aus, beispielsweise im Spreebad in Bautzen: "In den letzten Jahren gab es keine nennenswerten Vorkommnisse mit unerwünschtem Fotografierern", so eine Sprecherin.

Keine Kontrolle an Badeseen