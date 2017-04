Sonntag ist die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl. Elf Kandidaten stehen zur Wahl - doch nur die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen treten in das Wahlduell für das Präsidentenamt ein. Am 7. Mai schließlich wählen die Franzosen ihre Präsidentin oder Präsidenten. Die Umfragen führt derzeit die rechtspopulistische Marine Le Pen an. Die Vorstellung, dass sie gewinnen könnte, beschäftigt auch Franzosen in Sachsen.

Moschovia Kaskoura-Schulz hat ein Unterstützungs-Komitee für Benoît Hamon ins Leben gerufen. Bildrechte: MDR/Daniela Kahls Dresden ist mehr als 1.000 Kilometer von Paris entfernt. Und dennoch kann einer der französischen Präsidentschaftskandidaten, der Sozialist Benoît Hamon, hier auf eine engagierte Fürsprecherin zählen. Die Französin Moschovia Kaskoura-Schulz hat in Dresden ein Unterstützungs-Komitee für Benoît Hamon ins Leben gerufen. Die Wissenschaftlerin, die seit drei Jahren in Dresden lebt, will erreichen, dass ihre Landsleute überhaupt wählen gehen:

Wir kämpfen darum, dass sich die Franzosen hier in Dresden bewegen. Wir brauchen ein gutes Wahlergebnis, um das Bild von Europa zu verändern und um nicht in die Vergangenheit zurückzufallen. Moschovia Kaskoura-Schulz Französin und Initatorin des Unterstützungs-Komitee für Benoît Hamo

Der frühere Erziehungsminister Benoît Hamon ist Kandidat der Sozialisten für die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Bildrechte: dpa An einem Dienstagmittag hat Moschovia Kaskoura-Schulz mit Unterstützung eines französischen Abgeordneten aus Berlin zu einem politischen Treffen in ein Dresdner Café geladen. Sie wollen Werbung für die sozialistische Partei und deren Kandidaten machen und überhaupt über Politik ins Gespräch kommen. Alle mehr als 500 wahlberechtigen Franzosen in Dresden sind per E-Mail zu diesem Treffen eingeladen worden. Es kommen aber nur zwei Frauen. Ob das am fehlenden politischen Interesse der Dresdner Franzosen, an der weiten Entfernung zum Heimatland oder doch nur an der Uhrzeit liegt, darüber diskutiert die kleine Runde ein wenig.

Schnell kommt die politische Situation in Frankreich zwischen Kartoffelsuppe und Gemüsecurry auf den Tisch. Kurz wird die verfahrene Situation bei den regierenden Sozialisten erörtert, die wohl kaum eine Chance haben, erneut den Präsidenten zu stellen. Und dann sind die Erfolgschancen von Marine Le Pen Thema. Die Chefin des Front National führt in den Umfragen, das beunruhigt auch Claire Kuschnig. Die Französin lebt seit 20 Jahren in Dresden. "Das ist ein bisschen wie bei der Wahl in den USA mit Trump. Keiner wollte daran glauben, dass er gewinnen könnte und jetzt ist er an der Macht", sagte Kuschnik. Natürlich wolle man nicht daran glauben, dass Le Pen gewinnen könnte. Aber sie sei medial immer präsenter.

Immer mehr Menschen trauen sich offen zu sagen, dass sie Le Pen wählen wollen. Man will nicht glauben, dass Le Pen gewinnen könnte, aber es ist möglich! Claire Kuschnig In Dresden lebende Französin

Claire Kuschnig will deshalb auf jeden Fall wählen gehen. Auch wenn das für sie eine Fahrt ins rund 200 Kilometern entfernte Berlin bedeutet. Dort befindet das nächste Wahlbüro für die Franzosen in Sachsen. Eine Briefwahl gibt es in Frankreich nicht. Dafür besteht die etwas komplizierte Möglichkeit, einen Vertrauten in Frankreich zu bevollmächtigen, für einen zu wählen. Diese organisatorischen Hürden haben auch dazu geführt, dass nicht einmal die Hälfte der Auslandsfranzosen bei der letzten Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgegeben hat. Gerade bei dieser Wahl seien sie aber jetzt erst recht aufgerufen zu wählen, meint der Sozialist Pierre-Yves Le Borgn', der auch zu dem Treffen in dem Dresdner Café gekommen ist.

Wir Auslandsfranzosen gehören doch zu den Franzosen, die Europa besonders positiv wahrnehmen, weil wir unser Leben dank Europa gestalten können. Claire Kuschnig Französin aus Dresden

Deshalb können sie sich nicht vorstellen, dass ein im Ausland lebender Franzose für Marine Le Pen und damit für einen Austritt aus der Europäischen Union stimmen könnte. "Damit würden wir die Basis unseres Lebens im Ausland zerstören", sagt Kuschnig.

Claire Kuschnig (r.) im Gespräch mit MDR-Reporterin Daniela Kahls. Bildrechte: MDR/Daniela Kahls Moschovia Kaskoura-Schulz, die das politische Treffen in Dresden organisiert hat, will für die Wahl sogar in ihre Heimat Aix-en-Provence reisen. Auch wenn ihr Kandidat, der Sozialist Benoît Hamon, laut Umfragen wohl kaum eine Chance hat, in die Stichwahl zu gelangen: "Wir werden sehen. Politik ist und bleibt Politik. Das Wahlergebnis kennt keiner, deshalb bleiben wir doch einfach positiv!"