Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei haben offenbar vier Anschlagsdrohungen gegen Kreditinstitute und das Finanzamt aufgeklärt. Eine 26-Jährige Chemnitzerin wurde als Tatverdächtige ermittelt. Auf die Spur der jungen Frau kamen die Beamten im Zusammenwirken mit der Ermittlungsgruppe "Cybercrime". Den Polizisten war es gelungen, den Weg der eingegangenen Droh-E-Mails zurückzuverfolgen. Am Montag, noch während des Einsatzes einer erneuten Drohung gegen das Finanzamt, wurde die Wohnung der Tatverdächtigen durchsucht. Dabei sind Kommunikationstechnik und Daten sichergestellt worden. Die Auswertungen dazu laufen. In der polizeilichen Vernehmung gestand die 26-Jährige die Taten vom April und Mai dieses Jahres. Nach Aussage von Andrzej Rydzik, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz habe die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. "Ungeachtet dessen werden wir prüfen, inwieweit wir der Frau unsere nicht unerheblichen Einsatzkosten in Rechnung stellen können." Über das Motiv der Tat liegen noch keine Informationen vor, so der Polizeisprecher weiter. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei die Frau nach den ersten polizeilichen Maßnahmen aus der Dienststelle entlassen worden.

Viele Geschäfte in der Innenstadt mussten während der Bombensuche geschlossen bleiben. Bildrechte: MDR/Konstantin Kumpfmüller

Die Drohungen, die der Tatverdächtigen bislang zugeordnet werden, richteten sich Ende April gegen eine Bankfiliale in der Chemnitzer Innenstadt sowie an zwei aufeinanderfolgenden Montagen Mitte Mai gegen das Finanzamt Chemnitz und gegen eine im gleichen Gebäude befindliche Bank.

Bei den daraufhin erfolgten Polizeieinsätzen aufgrund einer sogenannten unklaren Bedrohungslage mussten jeweils mehrere Hundert Menschen in Sicherheit gebracht werden. Teile der Innenstadt wurden gesperrt und viele Einzelhandelsgeschäfte blieben bis zum Abschluss der Bombensuche für mehrere Stunden geschlossen. Sprengstoff oder andere gefährliche Gegenstände wurden jedoch weder in den durchsuchten Objekten, noch in der Wohnung der Verdächtigen gefunden.