Laut Uwe Voigt wurde die Suche am späten Abend, gegen 21:30 Uhr, ergebnislos abgebrochen. Die Strömungs- und Lichtverhältnisse hatten den Einsatz erschwert. Seit Sonntagmorgen 8 Uhr waren die Einsatzkräfte wieder vor Ort und suchten nach der Frau. Neben Tauchern der DLRG Leipzig und vom Bezirk "Obere Elbe" Pirna sind auch die Bereitschaftspolizei, Beamte der PD Leipzig und Mitarbeiter der Flussmeisterei beteiligt. Bislang gebe es keine Spur von der Frau, so Voigt. Die Polizei schließe nicht aus, dass die Frau ins Wasser gesprungen sei. Das Gelände sei sehr gut ausgeleuchtet und einsehbar. Wenn die Frau wieder von der Brücke runtergestiegen wäre, hätten die Passanten das gesehen, so Voigt in einer ersten Einschätzung.