Die Daten stammen aus der Studie des Leipziger Forschungszentrums für Zivilisationserkrankungen (LIFE), einem Untersuchungsprogramm zu Ursachen und Früherkennung von Zivilisationserkrankungen am Beispiel der Leipziger Bevölkerung. In Fragebögen gaben die Versuchsteilnehmer u.a. entsprechend dem Pittsburgh Schlafqualitäts-Index Auskunft über ihren Schlaf, über die Dauer, Einschlafzeiten, Störungen oder Schlafmittel. "Darüber hinaus gab es Fragebögen zur Tagesschläfrigkeit, zu körperlichen Beschwerden aber auch zur Lebensqualität“, so Prof. Hinz. "Dabei geht es auch um die subjektive Sicht auf die eigenen Lebensumstände, um Stabilität, um Teilhabe an der Gesellschaft.“ Und aus all diesen Daten ermittelten die Forscher ihre Ergebnisse.