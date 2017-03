Bei EMES ist viel Handarbeit gefragt. Fast alle Beschäftigte sind Frauen. Bildrechte: MDR/Jacqueline Hene

Auf rund 700 Quadratmetern werden in Weißbach Kabelbäume und -sätze für Autos, Schaltschränke oder medizinische Geräte gefertigt. In einer Ecke der Produktionshalle dudelt leise ein Radio. Die Frauen sitzen in Grüppchen beieinander. Ob sie sich manchmal nach mehr männlicher Gesellschaft sehnen? "Nee, die Männer vermissen wir hier nicht, die haben wir doch zu Hause!", ruft eine und erntet zustimmendes Gelächter.