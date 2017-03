In der sächsischen Politik mischen immer mehr Frauen mit. Mehr als ein Drittel - genau 31,7 Prozent - aller Abgeordneten im Landtag sind Frauen. Das ist mehr als im Jahr 2011 (31,1 Prozent) und mehr als 2008 (27, 4 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt der 3. Atlas zur Gleichstellung von Männern und Frauen, der vom Bundesfamilienministerium herausgegeben wird. Demnach ist auch die Zahl der Frauen in Stadt- und Gemeinderäten sowie in den Kreistagen gestiegen. Über ein Fünftel der Abgeordneten ist hier weiblich (20,8 Prozent). In den Jahren zuvor waren es noch weniger als 20 Prozent. Der Anteil der Ministerinnen nähert sich mit 40 Prozent sogar einer richtigen Gleichberechtigung an.

Sachsen hinkt Thüringen und Sachsen-Anhalt hinterher

Barbara Klepsch gehört zu den vier Ministerinnen in Sachsen - die Frauenquote liegt hier bei 40 Prozent. Bildrechte: Jürgen Lösel Allerdings: Bei der Frauenquote in der Politik wird Sachsen von Sachsen-Anhalt und Thüringen abgehängt. Insgesamt 39,2 Prozent der Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt sind weiblich, in Thüringen sind es 38,5 Prozent. Und auch in den Stadt- und Gemeinderäten sowie in den Kreistagen von Thüringen gibt es mehr Frauen. Hier lag der Anteil der weiblichen Abgeordneten bei 25,2 Prozent. Sachsen-Anhalt fällt leicht zurück mit 20,4 Prozent Frauen. Auf Ministerialebene glänzt Thüringen mit einem Frauenanteil von 50 Prozent. Sachsen-Anhalt leistet sich hier hierbei einen Ausrutscher: Nur zehn Prozent der Regierungsmitglieder sind Frauen.

Soziologe Karl Lenz: Bewusstseinswandel ist wesentlich

Professor Karl Lenz forscht an der TU Dresden in der Mikrosoziologie. Bildrechte: MDR/Stephan Wiegand "Die Beteiligungschancen von Frauen in der Politik sind stark gestiegen", sagte Karl Lenz, Professor für Mikrosoziologie an der TU Dresden. Hier sei viel Bewegung vorhanden. Trotzdem bestünde für Sachsen noch Nachholbedarf. Zum Beispiel in der Verwaltung in den Kommunen. Der Anteil von Frauen in den Verwaltungsspitzen in den Landkreisen und Städten lag 2015 bei lediglich 7,7 Prozent.

Wissenschaftler Karl Lenz sieht die Entwicklung positiv. "Der Wandel des Bewusstseins ist wesentlich", erklärte der Soziologe. Dieser könne teilweise gesetzlich eingefordert werden, "aber nicht komplett". "Quoten sind eine Möglichkeit, besondere Starrheiten aufzubrechen." Grundsätzlich sei jedoch jede Institution und jedes Unternehmen gut beraten eine gleiche Anzahl von Frauen und Männern einzustellen. "Geschlechterheterogene Führungsteams haben enorme Vorteile", sagte Lenz.