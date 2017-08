Aufhebung der Immunität empfohlen Wie geht es weiter für Frauke Petry?

Sachsen AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer stellt das drohende Verfahren gegen seine Chefin Frauke Petry wegen mutmaßlichen Meineids als Wahlkampfmanöver anderer Parteien dar. "Jetzt liegt es an der Staatsanwaltschaft, deutlich zu machen, warum es notwendig war, das vor der Bundestagswahl zu machen", sagte Wurlitzer. Er glaube aber, dass sich jeder Bürger seinen Reim darauf machen könne.

AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer Bildrechte: dpa Doch auch in der eigenen Partei gilt Petrys Position als geschwächt. Ihre politischen Gegner aus dem rechten Rand der AfD könnten die Affäre nutzen, um sie weiter zu demontieren. Unter anderem wird ihr übel genommen, ein Ausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke sowie den Dresdner Richter und Bundestagskandidaten Jens Maier unterstützt zu haben.



Die AfD-Vorsitzende und sächsische Spitzenkandidatin, Frauke Petry, steht im Verdacht, unter Eid vor dem Wahlprüfungsausschuss des Landtags falsche Angaben gemacht zu haben. Und das in einem Fall, der beinahe zu Neuwahlen in Sachsen geführt hätte. In der Befragung ging es um Darlehensverträge der Partei.

Was wird Frauke Petry genau vorgeworfen?

Frauke Petry wird vorgeworfen, vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages im November 2015 unter Eid vorsätzlich falsche Angaben gemacht haben. Es ging um Darlehen, die die AfD zur Finanzierung des Landtagswahlkampfes 2014 mit ihren Mitgliedern geschlossen hatte. Vor dem Wahlprüfungsausschuss hatte Petry ausgesagt, sie selbst habe keinen Darlehensvertrag unterschrieben. Stattdessen habe ihr damaliger Ehemann an den Landesverband gespendet. Möglicherweise hat es aber doch einen von Petry als Darlehensgeberin unterschriebenen Vertrag gegeben.



Ein weiterer strittiger Punkt betrifft den Darlehensvertragstext. Demnach erklärten sich die Darlehensgeber bereit, für den Fall ihrer Wahl in den Landtag auf Rückzahlung zu verzichten. Petry aber hatte behauptet, die Unterzeichner hatten die Wahl zwischen der Umwandlung in eine Spende und der Rückzahlung des Betrags. Die Staatsanwaltschaft hält ihr vor, diese Darstellung auch nicht berichtigt zu haben, nachdem sie in einer Sitzungspause den Darlehenstext eingesehen hatte.



Der Wahlprüfungsausschuss war aktiv geworden, weil der frühere Bautzener AfD-Kreisverbandschef Arvid Immo Samtleben eine Beschwerde eingelegt hatte. Er war von einem Listenplatz gefallen und brachte das mit seiner Weigerung in Zusammenhang, kein Darlehen an die Partei zahlen zu wollen. Die AfD-Spitze bestritt das und begründete die Streichung mit mangelndem Engagement für die Partei. Samtleben wäre nach den Ergebnissen der Landtagswahl mit dem 14. Listenplatz Abgeordneter geworden.

Was ist Immunität? In Deutschland garantiert Artikel 46 des Grundgesetzes den Abgeordneten Immunität. Politische Amtsträger sollen damit vor Strafverfolgung geschützt werden. Die Immunität schützt Abgeordnete vor erfundenen Anklagen und willkürlichen Festnahmen und soll die freie Meinungsäußerung garantieren. Die geschichtlichen Wurzeln gehen auf die Weimarer Republik zurück. Damals musste sich das Parlament noch gegen die Monarchie behaupten.

Jede strafrechtliche Verfolgung oder Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten ist seither nur mit Genehmigung der jeweiligen Parlamente zulässig. Der Bundestag und die Landesparlamente legen in ihren Geschäftsordnungen fest, wie und für welche Fälle die Immunität der Abgeordneten gilt beziehungsweise eingeschränkt wird. Soll die Immunität auf Antrag einer Ermittlungsbehörde aufgehoben werden, muss sich der zuständige Ausschuss damit befassen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn ein Abgeordneter auf frischer Tat ertappt und festgenommen wird. Mit dem Verlust des Mandats endet auch die Immunität.

Nachdem sich der Ausschuss jetzt einstimmig für die Aufhebung der Immunität ausgesprochen hat, schließt sich eine siebentägige Frist an, in der die Landtagsabgeordneten Widerspruch einlegen können. Widerspricht auch nur ein einziger Abgeordneter, wird die Entscheidung ins nächste Plenum - voraussichtlich am 30. August - getragen. Im Landtag gäbe es dann eine erneute Debatte mit abschließender Abstimmung.

An einer solchen öffentlichkeitswirksamen Debatte über den Fall Petry in der heißen Wahlkampfphase könnten politische Gegner der AfD Interesse haben. Zur Aufhebung der Immunität kann es danach immer noch kommen.

Ist Petrys Immunität einmal aufgehoben, ist der Weg für eine Anklage frei. Ob daraus ein Strafverfahren wird, muss allerdings noch das Amtsgericht Dresden entscheiden. Zu klären ist unter anderem, ob eine Falschaussage vor dem Wahlprüfungsausschuss so schwerwiegend ist, wie eine Falschaussage vor einem Gericht.

Nach § 154 Strafgesetzbuch droht dem, der vor Gericht oder vor einer anderen zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle falsch schwört, eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. In minder schweren Fällen sieht das StGB eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Wie bei allen Freiheitsstrafen, die zwei Jahre nicht überschreiten, ist aber eine Strafe auf Bewährung möglich.