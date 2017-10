Neben der "Blauen Partei" soll ein Bürgerforum "Blaue Wende" entstehen. Warum braucht man zwei blaue Institutionen nebeneinander?

Wir haben festgestellt, dass sich viele Bürger an Parteien nicht binden wollen und wir haben des Weitern festgestellt - in den letzten fast fünf Jahren, auch nicht unbedingt AfD-typisch - dass Parteien eben sehr schnell dazu neigen, nur noch an ihrer Strukturen und an internen Machterhalt zu denken und dass darunter die inhaltliche Diskussion leidet. Aber es ist genau die inhaltliche Diskussion, die guten Ideen, die in unserem Land ja vorhanden sind, die am Ende in praktische Politik umgesetzt werden müssen. Und deswegen werden wir in unserem Bürgerforum "Blaue Wende" diskutieren, nach Know-How-Trägern suchen, diese vernetzen und dieses Wissensreservoir dann dafür nutzen, bei Wahlen anzutreten.

Aber spätestens bei der Landtagswahl, über die Sie schon sprechen, brauchen Sie eine Partei, wenn Sie ins Parlament einziehen wollen, denn nur Parteien können Kandidaten aufstellen.

Selbstverständlich. Und weil das so ist, gibt es eben auch eine parallel Partei, die "Blaue Partei", dazu, die mit diesem Bürgerforum eng vernetzt ist und deren Repräsentanten diese Bürgerforen ja auch ganz aktiv organisieren und unterhalten werden. Insofern gibt es ein ineinander verzahntes Gebilde aus Partei und Bürgerforum. Aber wir möchten eben ganz explizit Bürger mit und ohne Parteizugehörigkeit ansprechen und den parteiinternen Ballast, den man ja so häufig zu bewältigen hat - ob das Satzungsänderungen sind, Geschäftsordnungsanträge, vieles das, was einem im Parteialltag lähmt - das wollen wir gern aus der inhaltlichen Diskussion weitestgehend heraushalten.

Wo wird ihr Platz in diesem Gefüge sein, Frau Petry? In welcher Rolle sehen Sie sich da künftig?

Naja, jetzt werden wir daran gehen und dabei werde ich sicherlich gebraucht, beides aufzubauen. Die Partei und vor allen Dingen das Bürgerforum, das uns für die inhaltliche Diskussion viel wichtiger ist. Und da werde ich meinen Platz finden. Ich bin aktuell noch kein Mitglied der "Blauen Partei", werde das aber sicherlich bald werden.

Was hindert Sie bisher daran, Mitglied dieser "Blauen Partei" zu werden? Wollen Sie keine Führungsrolle mehr übernehmen?

Nein, darum ging es nicht. Es ging darum, die AfD-Mitgliedschaft ordnungsgemäß zu beenden und in der Tat geht es mir vor allem darum, wieder neue Ansprechpartner für dieses politische und wichtige Projekt zu finden. Und ich weiß, wie eine Partei aufgebaut wird. Deshalb werde ich da auch mitmachen. Wie wir das strukturell gestalten, welche Repräsentanten an welcher Stelle stehen werden – und das werden ja neben mir noch andere sein, denn wir reden ja parteiübergreifend mit Bürgern, die auch vielleicht schon mal Politik geschnuppert haben, die auch bei uns mitmachen wollen – das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Geben Sie uns da einfach ein bisschen Zeit. Denn in der Tat: Das derzeit Unwichtigste ist, wer der Partei vorsteht. Und wir haben aktuell einen guten Vorsitzenden.

Sie haben zwei Abgeordnetenmandate. Sie sitzen im sächsischen Landtag und im deutschen Bundestag. Das macht man doch, weil man politisch dort etwas bewegen will?

Genau. So ist es. Ich werde weiterhin mit unserer aktuellen Gruppe im sächsischen Landtag arbeiten, damit wir das, was wir uns als politische Ziele vorgenommen haben, auch weiterhin auf Landesebene einbringen können. Natürlich werde ich das auch im Bundestag tun. Es war das wichtigste Ziel, auf Bundesebene mit dieser Politik anzukommen, nur dass diese jetzt in einem neuen politischen Rahmen stattfindet und nicht mehr im Rahmen der AfD.

Nach seinem Parteiaustritt hatten Sie ihrem Vorgänger Bern Lucke 2015 vorgeworfen, nicht die Größe zu besitzen, seine mit der AfD errungenen Mandate zurückzugeben. Was ist jetzt bei Ihnen anders?

Nun, in der Tat habe ich mich zu dieser Aussage hinleiten lassen. Ich habe ihn allerdings nicht beschimpft, sondern ich bin nie davon ausgegangen, dass er das Mandat zurückgibt. Das hätte ich aus seiner Sicht tatsächlich auch als nicht sehr hilfreich empfunden. Denn er brauchte auch eine parlamentarische Basis, um weiter arbeiten zu können. Insofern war meine Äußerung von damals möglicherweise ein Fehler. Sehen Sie, die Mandate sind natürlich mit Parteimitteln errungen. Das bestreitet auch niemand. Ich glaube jedenfalls trotzdem, dass es wichtig ist, Loyalität gegenüber den Ideen und dem Wähler zu zeigen. Und der Grund dafür, dass ich die AfD verlassen habe, liegt darin, dass ich dort die Umsetzung der politischen Ideen von 2013 nicht mehr gewährleistet sehe. Das ist der Grund, warum ich Ideen, die wir 2013 vor der Gründung hatten, nun in einem anderen Rahmen, vielleicht auch in anderen Nuancen, umsetzen möchte. Und deswegen denke ich, ist es dem Wähler gut zu erklären, warum ich diese Mandate weiterhin dafür brauche.

Interview: Andreas Rook