Ein bekannter Freimaurer war der Schauspieler Karlheinz Böhm. Er spielte den Kaiser Franz-Joseph in den Sisi-Filmen neben Romy Schneider.



Auf dem Blog freimaurer.online heißt es: "Leider behalten immer noch viele Brüder ihre Mitgliedschaft lieber für sich. Mit Eintritt in den Bund geloben Freimaurer, auch keinen anderen (lebenden) Bruder als Freimaurer zu outen." Auch heute noch entstehen "bekennenden" Freimaurern persönliche Nachteile, weil Vorurteile aus der Propaganda der Nazi-Zeit noch in den Köpfen der Menschen verankert seien, schreibt die Großloge der Alten Freien und Angenommen Maurer von Deutschland. Bildrechte: dpa