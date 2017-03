Studierende in Sachsen Dem drohenden Studienabbruch vorbeugen

Rund ein Drittel der Studierenden in Sachsen bricht das Studium ab. Das gilt vor allem für Studierende der MINT-, Ingenieur- und Geisteswissenschaften. Diese Zahlen gehen aus dem Hochschulentwicklungsplan 2025 des sächsischen Wissenschaftsministeriums hervor. Um die Zahl der Abbrüche zu reduzieren, sollen Studierende nun früher beraten werden. Dazu sollen an allen sächsischen Hochschulen sogenannte Frühwarnsysteme etabliert werden. Am Montag wurden in Dresden Lösungswege gesucht.