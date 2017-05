Funkhausfest am Sonnabend, 10. Juni 2017, 10-17 Uhr Führungen durch das MDR SACHSEN-Funkhaus

Sie wollten schon immer mal hinter die Kulissen von MDR SACHSENSPIEGEL und MDR SACHSEN - Das Sachsenradio schauen? Dann haben Sie beim Funkhausfest, am 10. Juni 2017, Gelegenheit dazu.



Hier können Sie sich für eine Führung durch das Funkhaus vormerken lassen! Zeitiges Anmelden erhöht die Chance auf einen Platz in einem unserer Rundgänge. Wir informieren Sie per E-Mail, wenn Sie dabei sind, können aber keine Teilnahme zusichern.