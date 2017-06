Nach dem Fund einer Babyleiche bei Wilkau-Haßlau schließt die Staatsanwaltschaft Zwickau einen Zusammenhang mit anderen bekannten Fällen aus. Zu diesem Schluss kommen die Ermittler nach der DNA-Untersuchung des Leichnams. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch eine Mordkommission geführt, die derzeit Zeugenhinweise überprüft. Die Staatsanwaltschaft geht in dem Fall weiter von einem Verbrechen aus.

Nach dem Fund des toten Neugeborenen am 1. Juni auf einer Wiese im westsächsischen Wilkau-Haßlau war spekuliert worden, ob der Fall mit früheren ungeklärten Babymorden zusammenhängen könnte. Im Januar 2011 war in Schwarzenberg ein totes Baby in einem Altkleidercontainer gefunden worden. Im Juni 2012 wurde ein weiterer toter Säugling nahe der tschechischen Ortschaft Rotava gefunden. Der Ort liegt knapp 15 Kilometer von Klingenthal entfernt.