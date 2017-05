Freuen Sie sich am 10. Juni 2017 auf zahlreiche Attraktionen im Garten des Landesfunkhauses in Dresden. Unsere Moderatoren erzählen von ihrem Arbeitsalltag und schreiben fleißig Autogramme. Die MDR-Techniker stellen das MDR-SACHSEN-Hörmobil und den TV-Übertragungswagen vor. Wir bauen ein MDR-Kinozelt auf, in dem die spannendsten Dokumentationen des vergangenen Jahres über die Leinwand flimmern. Dabei sind u.a. Filme aus der Reihe "Der Osten - entdecke, wo du lebst" und wunderschöne Naturfilme der Redaktion "BIWAK".



Durch die Studios des MDR LANDESFUNKHAUSES SACHSEN wird es diesmal aus Anlass des MDR-Jubiläums 25 exklusive Führungen geben. Für diese Rundgänge können Sie sich im Vorfeld anmelden. Informationen dazu und zu weiteren Attraktionen veröffentlichen wir in Kürze hier.