Bildrechte: Bombardier Transportation

In den vergangenen Monaten überlagerten immer wieder Gerüchte das Tagesgeschäft des kanadischen Bombardier-Konzerns. Oft stellte sich hinterher heraus, dass die lancierten Nachrichten wahr waren. Doch was ist dran am neuesten Gerücht? "Ich hoffe, dass da was dran ist und wäre froh, wenn sich etwas in diese Richtung ergibt", sagte ein Insider MDR SACHSEN. "So würde die Bahnsparte von Bombardier in gute Hände kommen", ergänzt er.

Chinesischen Mitbewerbern die Stirn bieten

Siemens und Bombardier sind Konkurrenten auf dem weltweiten Bahnmarkt, der zurzeit von einem großen chinesischen Hersteller beherrscht wird. Die Münchner und die Kanadier sind für sich jedoch zu klein, um auf dem Weltmarkt eine tragende Rolle zu spielen. Zusammen aber könnten sie den chinesischen Mitbewerbern die Stirn bieten und zu einem gleichwertigen Unternehmen weltweit aufsteigen.

Bombardier-Zugsparte schreibt schwarze Zahlen

Die Bahnsparte von Siemens ist gut aufgestellt. Vor Jahren hat sie das Unternehmen mit Sitz in München saniert. Bombardier Transportation – die Bahnsparte von Bombardier – hat ihren Sitz in Berlin. Seit Jahren ist das Zuggeschäft in Deutschland im Minus. Gewerkschafter, Betriebsräte und Mitarbeiter benennen dafür Missmanagement. Insgesamt aber schreibt Bombardier Transportation schwarze Zahlen.

Bei Fusion wäre alles wieder offen

Seit gut zwei Jahren versuchen die Kanadier, ihr Bahngeschäft umzustrukturieren und Standorte zu spezialisieren. Görlitz soll sich auf die Fertigung von Aluminium-Wagenkästen konzentrieren. In Bautzen sollen neben Straßenbahnen künftig auch Personenzüge in Serie produziert werden. Sollten die Gerüchte wahr sein, dass Bombardier und Siemens ihre neue Allianz schon bis Mitte dieses Jahres schmieden, wäre an beiden Oberlausitzer Bombardier-Standorten vieles wieder offen.

Unsicherheit im Bautzener Werk

Die Görlitzer Waggonbauer stellen die Wagenkästen für den ICx her. Bombardier und Siemens arbeiten dabei in einem Konsortium zusammen. Bildrechte: dpa Die Nachricht von einer möglichen Fusion der Zugsparten beider Unternehmen habe die Waggonbauer in Bautzen "kalt erwischt", sagt Betriebsratschef Gerd Kaczmarek. Er wisse nicht, wie richtig oder falsch die Meldung sei. Sowohl Bombardier als auch Siemens äußern sich zurzeit dazu nicht. "Wenn es stimmt, werden die Karten an den Bombardier-Standorten neu gemischt", so der Betriebsratschef. Vieles würde auf den Prüfstand gestellt. Im Bautzener Werk sei die Belegschaft nach dem Bericht der Agentur Bloomberg verunsichert und aufgeregt.

Schon einmal Gerüchte über Zusammenschluss

Vor drei Jahren gab es schon einmal Gerüchte, dass Siemens und Bombardier ihr Zuggeschäft zusammenlegen wollen. Daraus ist damals nichts geworden. Beide Unternehmen sind aber nicht nur Konkurrenten, sondern arbeiten auch in verschiedenen Konsortien zusammen. Wie zum Beispiel beim ICx- Hochgeschwindigkeitszug, der zum Teil in Görlitz hergestellt wird.

Deutschlandchef kommt nach Görlitz

Eine Fusion beider Zugsparten wäre die logische Folge aus den bisherigen Konsortien, an denen beide Unternehmen beteiligt sind und waren. Und sie könnte eine neue Chance für die Oberlausitzer Waggonbauer sein. Ende April könnte Bombardier-Deutschlandchef Michael Fohrer die Ungewissheit beenden und erklären, was an dem neuesten Gerücht um Bombardier und Siemens dran ist. Dann kommt er zur Betriebsversammlung nach Görlitz, um mit den rund 1.700 Beschäftigten über die Zukunft des Standorts zu sprechen. Insgesamt sind in Sachsen 3.700 Menschen bei Bombardier beschäftigt.