Auf der Bühne im Leipziger Kabarett "Sanftwut" waren alle Scheinwerfer auf die kleinen Stars gerichtet, die den Saal durch Sprache, Gestik und die passende Verkleidung in ihren Bann zogen. So traten sie zum Beispiel als Koch oder auch mit Schlafmütze und Kopfkissen auf. Acht Schüler der Klassen 5 bis 7 von der Lene-Voigt-Schule und der Louise-Otto-Peters-Schule in Leipzig wagten den Sprung auf die Bühne.