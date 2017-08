AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland sieht in einer Anklageerhebung gegen Parteichefin Frauke Petry wegen Meineids eine mögliche Belastung im Wahlkampf. Keinen Handlungsbedarf gebe es, solange nur die Staatsanwaltschaft gegen Petry ermittele, erklärte er am Montag in Berlin. "Erst wenn ein deutsches unabhängiges Gericht ein Hauptverfahren eröffnet, dann muss man neu darüber nachdenken."