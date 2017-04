Die Stadtverwaltung Görlitz hat einen muslimischen Gebetstraum der Sächsischen Begegnungsstätte (SBS) geschlossen. Ein Stadtsprecher sagte MDR SACHSEN, die Nutzung sei aus baurechtlichen Gründen untersagt worden. Der in einem Privathaus gelegene Raum sei als Treffpunkt und Gesprächsraum gemeldet gewesen. Tatsächlich hätten sich jedoch und 100 Menschen regelmäßig für Freitagsgebete dort getroffen. Dafür sei der Raum baulich jedoch nicht geeignet. Der Stadtsprecher bestätigte auf Nachfrage, es habe Beschwerden von Nachbarn über Lärm gegeben. Nach MDR-Informationen hatte auch die örtliche AfD vor dem Gebäude gegen den Gebetsraum protestiert. Auseinandersetzungen mit Einheimischen oder zwischen Gläubigen seien der Stadt aber nicht bekannt, so der Rathaussprecher.

Der Stadtsprecher verwies darauf, dass die SBS auch wegen möglicher Nähe zur sogenannten Muslimbruderschaft vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtet werde. Im Görlitzer Fall seien solche Verbindungen aber nicht bekannt, so dass auch keine Sicherheitsbedenken zur Schließung geführt hätten. Nach MDR-Informationen will die Sächsische Begegnungsstätte die Auflagen erfüllen und erneut einen Gebetsraum einrichten. Nach Ansicht der Stadt eignet sich das bisherige Gebäude dafür nicht. Ein neuer Antrag sei bisher auch nicht eingegangen. Sollte die SBS einen solchen Antrag stellen, werde die Stadt sich gegebenenfalls mit Sicherheitsbehörden abstimmen. Generell gelte zunächst die grundgesetzlich garantierte Relegionsfreiheit, so der Stadtsprecher.



Nach Angaben der Stadtverwaltung leben mehrere Hundert Muslime verschiedener Glaubensrichtungen in Görlitz. Einen Gebetsraum oder eine Moschee gebe es derzeit aber nicht. Gebetsräume unterhält die SBS in der Oberlausitz in Bautzen und Zittau.