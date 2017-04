Flughafen-Jubiläum Leipziger Drehkreuz feiert Geburtstag

Hauptinhalt

Am 25. April 1927 landete die erste Maschine auf dem Mitteldeutschen Zentralflughafen Leipzig-Halle in Schkeuditz. Die Begeisterung bei den Sachsen über den neuen Flughafen in preußischem Gebiet hielt sich aber zunächst in Grenzen. Zumal es in Mockau bereits einen gab. Ungeachtet dessen begannen 1925 die Planungen.