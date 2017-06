Im zentralen Bereich des östlichen Wilhelm-Leuschner-Platzes soll wieder eine Markthalle entstehen. Geplant ist außerdem, dass am Roßplatz ein etwa 55 Meter hohes Gebäude und an der Windmühlenstraße ein 32 Meter hohes Bauwerk städtebauliche Akzente setzen. Für die Wohnbereiche seien Balkone und Loggien vorgesehen, so Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau.