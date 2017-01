• Dresden

In einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung erinnern am Vormittag der Sächsische Landtag und die Staatsregierung an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Zeitzeuge Jacek Zieliniewicz aus Polen wird die Gedenkrede im Landtag halten. Der 90-Jährige ist häufig an deutschen und polnischen Schulen unterwegs, um über seine leidvollen Erfahrungen während des Nationalsozialismus zu sprechen. Er wurde 1943, im Alter von 17 Jahren, zunächst nach Auschwitz-Birkenau, später in das Konzentrationslager Dautmergen bei Rottweil gebracht. Die katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen dort sowie schließlich die Todesmärsche im April 1945 überlebte er knapp.

Die Landesbühnen Sachsen führen Ausschnitte aus der Mono-Oper "Das Tagebuch der Anne Frank" auf. Neben Repräsentanten aus Politik und öffentlichem Leben werden auch viele Vertreter von Opferverbänden sowie Bürgerinnen und Bürger erwartet. Zu den Gästen gehören außerdem zwei Schulklassen aus Dresden.

Vor der Gedenktafel der Dresdner Kreuzkirche werden traditionell die Namen der in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Dresdner Juden und Sinti und Roma verlesen.

Die Gedenkveranstaltung im Landtag überträgt MDR SACHSEN im Digitalradio MDR SACHSEN EXTRA | 27.01.2017 | ab 10:00 Uhr

• Leipzig

Die Stadt Leipzig erinnert am 72. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz in der Gedenkstätte Abtnaundorf der Opfer. Am 18. April 1945 wurde dort von Gestapo und SS eine Baracke des ehemaligen Außenkommandos des KZ Buchenwalds mit 300 eingeschlossenen Häftlingen in Brand geschossen. Mehr als 80 von ihnen kamen dabei um oder starben später an ihren schweren Verletzungen. Seit 1958 erinnert ein steinerner Obelisk an diese Gräueltat.

Neben Oberbürgermeister Burkhard Jung wird Berthold Goerdeler, Nachfahre des am 2. Februar 1945 hingerichteten früheren Leipziger Oberbürgermeisters Carl Friedrich Goerdeler, eine Ansprache halten. Nach Gebeten der Kirchen und der Jüdischen Religionsgemeinde werden Kränze an der Gedenkstätte niedergelegt. Am Schwanenteich in Leipzig gedenken Sinti und Roma der Opfer des Nationalsozialismus.

• Chemnitz

Am Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus in Chemnitz stehen an dem bundesweiten Gedenktag scheinbar vergessene Opfergruppen im Mittelpunkt. Tom Haus vom sächischen Schwulen-und Lesbenverband wird an die Lebensumstände von Homosexuellen in der NS-Zeit erinnern. Sie wurden ausgegrenzt und verfolgt, verhaftet und ermordet. In den KZ der Nationalsozialisten standen homosexuelle Häftlinge am untersten Ende der Lagerhierarchie.

• Bautzen

Am Gedenkstein für die Opfer des Außenlagers des KZ Groß-Rosen in Bautzen findet eine Kranzniederlegung statt. Das Gedenken gestalten Schüler der Oberschule Gesundbrunnen und des Jugendblasorchesters Bautzen. Karsten Vogt, Fraktionschef der CDU im Bautzener Stadtrat, wird eine Ansprache halten.