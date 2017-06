Gedenkveranstaltungen in Sachsen Die Niederschlagung des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953

Der 17. Juni 1953 war ein historischer Tag für ganz Deutschland. 64 Jahre danach wird in Sachsen an zahlreichen Orten der Opfer des Volksaufstandes gedacht. Gedenkveranstaltungen finden am Sonnabend unter anderem in Leipzig, Görlitz, Aue und Chemnitz statt.