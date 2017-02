Geflügelpest in Rackwitz       6.500 Puten werden getötet

In einer Geflügelzucht in Rackwitz im Landkreis Nordsachsen ist mit der Tötung der 6.500 Puten begonnen worden. Das hat das Landratsamt Nordsachsen verfügt. Am Montag waren 250 tote Puten auf dem Hof gefunden worden. Untersuchungen an den Kadavern haben das Virus H5 nachgewiesen - besser bekannt als Geflügelpest. Nach Angaben der Behörden, werden derzeit die Tierbestände weitere Ställe an anderen Standorten des Geflügelzüchters untersucht. Eine Tötung weiterer Tiere sei aber nach aktuellem Stand nicht erforderlich.

Der Putenbestand befindet sich in einem Sperrbezirk, nachdem dort Mitte Januar eine tote Reiherente entdeckt worden war, die ebenfalls mit dem Geflügelpestvirus infiziert war. Der Putenbestand des betroffenen Betriebes war nach Angaben des Landkreises Nordsachsen bisher unauffällig. Erst vor wenigen Tagen hätten Veterinärmediziner anhand von 60 Proben festgestellt, dass bei dem Geflügelzüchter keine infizierten Tiere lebten.

Erster Fall in sächsischem Geflügelbetrieb in diesem Winter

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch rief alle Geflügelhalter auf, sich weiterhin unbedingt an die landesweite Stallpflicht zu halten. Es sei das Ziel, dass sich die Vogelgrippe nicht in weiteren Nutztierbeständen ausbreiten könne. "Für den Verbraucher gibt es keine Gefährdung, Geflügel kann weiterhin bedenkenlos verzehrt werden", betonte Klepsch.



Das aggressive Vogelgrippe-Virus H5N8 wurde bisher in Sachsen nur bei einer ganzen Reihe von toten Wildvögeln nachgewiesen. Im benachbarten Sachsen-Anhalt wurden im Dezember und Januar in zwei Betrieben 10.000 Enten und 33.000 Legehennen wegen der Vogelgrippe getötet.

Keine Entwarnung in Dresden, dafür in Dahlen

Die Vogelgrippe macht aber nicht nur den Tierhaltern in Nordsachsen zu schaffen. Nach weiteren Ausbrüchen der Vogelgrippe ist auch die gesamte Stadt Dresden zum Sperrbezirk erklärt worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Alle Einwohner und Gäste wurden darauf hingewiesen, dass in der gesamten Stadt ein Verbot besteht, Katzen und Hunde frei laufen zu lassen. Das betreffe auch die Elbwiesen, heißt es. Gerade dort seien Vögel mit dem Virus H5N8 gefunden worden. Es gelte, den Kontakt von Hunden und Katzen mit diesen verendeten Vögeln zu verhindern. Nur so könne einer Verschleppung des Virus Einhalt geboten werden.



Der Sperrbezirk um Dahlen, in der Nähe von Oschatz, wurde indes aufgehoben. Troptzdem bleibt die Aufstallpflicht bestehen. Dazu gehört auch, dass Hunde stets an der Leine zu führen sind, um eventuellen Kontakt mit Vogelkadavern zu vermeiden.