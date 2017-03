Innerdeutscher Grenzverkehr Nach Recherchen von MDR SACHSEN sind Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung zu großen Teilen vor allem nach Westdeutschland gezogen. Konkrete Zahlen dazu gibt es kaum. Der Landkreis Görlitz schätzt jedoch, dass 2016 rund 80 Prozent der anerkannten Flüchtlinge -vom 1. Januar bis zum 6. August 2016 völlig legitim- dorthin gezogen sind. Das sächsische Innenministerium bestätigte dies Ende vergangenen Jahres auf eine Anfrage von MDR SACHSEN: "In der Tat haben anerkannte Asylbewerber, die in den Freistaat Sachsen gekommen sind, das Land wieder in Richtung anderer Bundesländer verlassen. Dies war ihr gutes Recht, da für anerkannte Asylbewerber eine bundesweite Freizügigkeit galt." Die Freizügigkeit wurde erst im August eingeschränkt. Das vom Bund in der Zeit beschlossene Integrationsgesetz enthält eine Wohnsitzauflage. Diese schreibt anerkannten Flüchtlingen einen Wohnort in dem Bundesland vor, in dem ihr Asylverfahren abgeschlossen wurde.