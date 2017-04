Angesichts der stark gestiegenen Zahl ausländischer Häftlinge in sächsischen Gefängnissen sollen mehr Gefangene aus EU-Staaten ihre Strafen im Heimatland absitzen. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow sagte, die Belegungssituation in den sächsischen Haftanstalten sei derzeit angespannt. Vor allem polnische und tschechische Häftlinge - ingesamt 240 Personen - könnten ihre Strafen in den Nachbarländern absitzen. Aufgrund der Grenznähe machten diese Gefangenen einen großen Anteil an ausländischen Gefangenen in Sachsen aus. Möglich wird die Verlegung laut Gemkow durch eine neue Regelung der EU, die die Verbüßung einer in einem anderen Mitgliedsstaat verhängten Strafe im Heimatland ermöglicht.

Das wäre schon eine erhebliche Erleichterung für den sächsischen Strafvollzug. Sebastian Gemkow Justizminister Sachsen

Die Gefängnisse in Sachsen sind überbelegt. Bildrechte: dpa Aus einer Antwort Gemkows auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Klaus Bartl geht hervor, dass die Kapazitäten in zehn von elf sächsischen Justizvollzugsanstalten im März zu mehr als 90 Prozent ausgeschöpft waren. Ab 90 Prozent gilt eine JVA als überbelegt. Mit Quoten von jeweils über 100 Prozent besonders betroffen waren die Frauen-Haftanstalt in Chemnitz mit 115,4 Prozent sowie die JVAs in Dresden, Görlitz und Zwickau mit jeweils über 100 Prozent. In diesen Fällen gab es mehr Häftlinge pro Zelle als eigentlich vorgesehen.

Opposition skeptisch

Bartl warnte vor zu großen Erwartungen. "Wie groß die Neigung der Herkunftsländer ist, Strafgefangene wegen in Deutschland verübter Straftaten in ihren Gefängnissen unterzubringen, wird sich erst noch zeigen", sagte er. Sachsen habe durch den großzügigen Abbau von Haftplätzen die derzeitige Überfüllung mit verursacht. Die rechtspolitische Sprecherin der Grünen Katja Meier sagte, Gemkow klammere sich an einen Strohhalm. "Nur etwa zehn Prozent der Gefangenen in sächsischen JVAs sind aus dem EU-Ausland, nur die wenigsten davon verbüßen Freiheitsstrafen über einem Jahr." Zudem hätten viele von ihnen ihren Lebensmittelpunkt längst in Deutschland.

Aus den Reihen der schwarz-roten Koalition wurden die Pläne hingegen begrüßt. Der CDU-Rechtsexperte Martin Modschiedler sagte, eine Überführung von ausländischen Gefangenen in Haftanstalten ihrer europäischen Heimatländer entlastet den sächsischen Fiskus. Sein SPD-Kollege Harald Baumann-Hasske erklärtee, primär gehe es darum, einen möglichst heimatnahen Vollzug zu ermöglichen, weil das sehr viel zu einer erfolgreichen Resozialisierung beitrage.

Verlegung schon Realität

In der Tat wird die Regelung schon umgesetzt. Das Justizministerium in Prag teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, tschechische Gerichte hätten die Pflicht, die Häftlinge zu übernehmen, wenn es keine Gründe für die Nicht-Anerkennung der ausländischen Urteile gebe. Im Jahr 2015 seien auf diesem Wege vier Häftlinge übernommen worden, im Jahr 2016 seien es weitere sieben gewesen.

Aktuell sitzen laut Justizministerium 982 ausländische Häftlinge in sächsischen Gefängnissen. Ihre Zahl habe sich in den vergangenen drei Jahren nahezu verdoppelt, sagte ein Sprecher. Knapp ein Drittel der ausländischen Strafgefangenen kommt aus Nordafrika. Bei 132 handelt es sich um polnische Staatsbürger, 122 sind Tschechen.