Lukas Heyn (links) und sein Trainer André Schnabel (rechts) beantworten die Fragen der Moderatorin auf der Bühne. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie es nach der Lehre weitergehen kann, zeigt Lukas Heyn. Er hat seinen Gesellenbrief schon seit einem Jahr in der Tasche und hat seitdem viel erreicht. Erst vor ein paar Tagen hat er sich für die Teilnahme an den WorldSkills 2017 qualifiziert. Die Weltmeisterschaft der Handwerksberufe findet in diesem Jahr in Abu Dhabi statt. Der Hartensteiner vertritt Deutschland in der Sparte "Heizung und Sanitär". Auf der Bühne verspricht Heyn, sein Bestes zu geben. Er hofft, in die Fußstapfen des amtierenden Weltmeisters treten zu können, der übrigens aus Aue kommt.