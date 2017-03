Standortauswahlgesetz Suche nach Endlager für Atommüll auch in Sachsen

Nach jahrzehntelangem Ärger um das Zwischenlager Gorleben wird die Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll neu organisiert. Die Fraktionen von Union, SPD und Grünen haben dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf im Bundestag vorgelegt. Mit dem Standortauswahlgesetz soll bis zum Jahr 2031 ein Ort in Deutschland gefunden werden, an dem atomarer Abfall für eine Million Jahre gelagert wird. Die Wahl könnte auch auf Sachsen fallen.

Prinzip der weißen Karte

Laut Bundesumweltministerin Barbara Hendricks startet mit dem Standortauswahlgesetz ein faires und wissenschaftsbasiertes Verfahren, mit dem ein Endlagerstandort mit der bestmöglichen Sicherheit gefunden werden soll.

Mit dem Gesetz stellen wir die Endlagersuche vom Kopf auf die Füße. Leitprinzip ist die weiße Landkarte: Wir betrachten das gesamte Bundesgebiet. Wir bevorzugen keine Regionen. Wir schließen keine Regionen von vornherein aus. Wir beziehen die Öffentlichkeit in jeder Stufe des Verfahrens ein. Barbara Hendricks Bundesumweltministerin

Experten suchen in ganz Deutschland

Eine Expertenkommission hatte im Juli 2016 die Kriterien für die Endlagersuche vorgestellt. Demnach sollen sich das Endlager in einem Bergwerk in tiefliegenden Gesteinsschichten befinden. Mindestens 300 Meter unter der Erdoberfläche, so die Meinung der Experten.

Geeignete Orte sollen zunächst oberirdisch beprobt werden. Der beste Standort werde nach Meinung der Experten dann durch die Forschung unter Tage ermittelt. Deutschland soll dabei als "weiße Landkarte" betrachtet werden: Weder eine Gesteinsart noch ein Standort sollen von vornherein ausgeschlossen werden.

Sachsen lehnt Empfehlungen ab

Der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt hatte sich damals gegen die Empfehlungen der Kommission und damit auch gegen ein Endlager in Sachsen ausgesprochen. Zur Begründung sagte er, Ton und Salz würden nach derzeitigem Forschungsstand bessere Eigenschaften aufwiesen als Granit. Aufgrund der Durchlässigkeit des Gesteins müssten außerdem zusätzliche Barrieren eingebaut werden.

Der Atommüll müsste demnach in speziellen Kupferbehältnissen gelagert werden, die zur sicheren Umlagerung über 500 Jahre garantiert dicht bleiben. Bisher gebe es solche Behälter aber noch nicht, sagte Schmidt. "Wenn wir uns auf technisch geschaffene Barrieren verlassen, gehen wir ins Risiko." Demgegenüber wisse man bei anderen Gesteinsformationen, dass diese schon seit Millionen Jahren bestünden. Für technische Entwicklungen gebe es diese Sicherheit nicht.



Granitformationen, die in Sachsen möglicherweise als Atommüllendlager in Frage kämem, wären das Erzgebirge, die Lausitz und auch die Sächsische Schweiz.

Sachsen-Grüne: Endlager-Suche ist gemeinsames Problem

Die sächsischen Grünen zeigen Verständnis für das Vorgehen der Bundesumweltministerin. Volkmar Zschocke, Vorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion, sagte MDR SACHSEN: "Es ist für den Erfolg der Endlagersuche notwendig, in ganz Deutschland ohne Vorfestlegung auf Standorte oder Gesteinsarten ergebnisoffen zu erkunden.

Wir Grünen haben immer gegen Atommüll gekämpft. Er ist aber da und es ist gemeinsame Verantwortung aller Bundesländer, die bestmögliche Lösung zu finden. Volkmar Zschocke, Grüne-Landtagsfraktion Sachsen