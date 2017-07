Interview im Irak Linda W. will nach Hause

Knapp zwei Wochen nach der Festnahme der 16-jährigen Linda W. im Irak hat ein Reporter mit der mutmaßlichen IS-Anhängerin sprechen können. Der Journalist arbeitet im Auftrag von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Er durfte mit Zustimmung eines Richters Linda W. und weitere Gefangene in Bagdad besuchen. Voraussetzung: Der genaue Ort des Treffens bleibt geheim und das Gespräch findet im Beisein des Militärs sowie des ermittelnden Staatsanwalts statt.

Der Reporter befragte Linda W. in einer Kaserne der irakischen Armee, wo die festgenommenen Frauen medizinisch betreut werden. Linda W. hat eine Schussverletzung am Oberschenkel und ist leicht am Knie verletzt. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Im Gespräch erzählt sie, sie sei bei einem Hubschrauberangriff verletzt worden.