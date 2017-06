Die Kammer hatte dem 19-Jährigen und dem 27-Jährigen zum Prozessbeginn am vergangenen Freitag einen Deal angeboten: für den Jüngeren drei Jahre und vier Monate Jugendstrafe, für den Älteren eine Haftstrafe in gleicher Höhe.



Ihnen werden Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Der mehrfach vorbestrafte ungelernte Fußbodenleger und der Einzelhandelskaufmann sollen seit Sommer 2015 Asylbewerber und andere Menschen angegriffen, drangsaliert und verprügelt haben. Die FKD war bei Angriffen auf Heime in Heidenau und Dresden aufgefallen, teils in Kooperation mit der unter Terrorverdacht stehenden "Gruppe Freital".



Der Prozess wird an diesem Freitag fortgesetzt.