Ein Jahr nach Beschluss des Maßnahmenpakets der Staatsregierung gegen den Lehrermangel sieht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft weiterhin dringenden Handlungsbedarf. GEW-Chefin Uschi Kruse kritisierte, zwischen dem, was die Regierung versprochen habe und dem was heute Realität an den Schulen sei, klaffe eine große Lücke. Es sei nicht gelungen, die Lehrer zu entlasten. Kruse fordert unter anderem, Assistenzkräfte einzustellen, um den Lehrkräften wenigstens organisatorische Aufgaben abzunehmen.