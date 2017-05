Die Hitze der vergangenen Tage hat sich in großen Teilen Deutschlands in starken Gewittern entladen. Auch über Sachsen zog eine Gewitterfront von Westen nach Osten hinweg. In Leipzig genügten zehn Minuten Starkregen mit Hagel, um mehrere Straßen und Keller zumindest kurzzeitig unter Wasser zu setzen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Im Süden von Leipzig baute sich eine Gewitterzelle auf, die unter anderem in Grimma mit extremem Regen, Hagel und starkem Wind einherging. Der Himmel verfinsterte sich so stark, dass man kaum die Hand vor den Augen sehen konnte.



Über Teile des Landkreises Mittelsachsen und Meißen zog das Unwetter schließlich weiter nach Dresden und Ostsachsen. Über größere Schäden ist bislang nichts bekannt. Auf Anfrage von MDR SACHSEN hieß es bei den Polizeistellen in Grimma, Leipzig und Dresden, alle gemeldeten Schäden seien normale Unwetterschäden. So wurden in Leipzig einige Gullydeckel rausgehoben, in Dresden-Striesen knickte ein Baum um und ein Bauzaun wurde umgeweht.