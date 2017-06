Am Sonntag empfangen mehr als 20 private Hauseigentümer in Görlitz Gäste, die sie noch gar nicht kennen. Der Besuch kommt allerdings nicht zum Kaffeetrinken und Kennenlernen. Es geht um die schönen Fassaden der Gebäude, die Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren und die viele Mühe und Liebe, die in jedem einzelnen Haus stecken. An Gesprächsstoff wird es Gastgebern und Besuchern also trotzdem nicht mangeln.

In den vergangenen 21 Jahren wurden jede Menge Häuser saniert. Auch die Ratsapotheke am Untermarkt 24. Bildrechte: Stadt Görlitz Beim diesjährigen Tag der offenen Sanierungstür richtet sich der Blick auf 27 Jahre Städtebauförderung - so formuliert es die Stadt Görlitz. Wie jedes Jahr öffnen einige Menschen mit sanierten Häusern am dritten Wochenende in Juni ihre Türen. Neugierige können sich zwischen 10 und 17 Uhr zwischen Hirschwinkel und Dr.-Kahlbaum-Allee auf Besichtigungstour begeben. Die Objekte, die besichtigt werden dürfen, sind mit dem blauen Banner "Tag der offenen Tür" gekennzeichnet.

Zum Dank eine Ausstellung am Kaisertrutz

In diesem Jahr startet zeitgleich zum Tag der offenen Sanierungstür aber auch eine Ausstellung am Kaisertrutz mit märchenhafter Geschichte. Jedes Kind in der ostsächsischen Stadt kennt ihn: den Görlitzer Millionenspender. Über Jahre hatte er der Stadt insgesamt rund zehn Millionen Euro für Sanierungen zur Verfügung gestellt. Die Präsentation mit dem Titel "Das Wunder der Görlitzer Altstadtmillion" sei als "großes Dankeschön" der Stadt an eine unbekannte Person zu verstehen, sagte Kurator Matthias Franke.

Das Haus in der Peterstraße 6 im Vorher-Nachher-Vergleich. Bildrechte: Stadt Görlitz Vorgestellt werden 19 mit dem Geld geförderte Denkmäler. Sie stünden stellvertretend für rund 1.200 Objekte, die mit Hilfe der anonymen Schenkung saniert werden konnten. Profitiert hatten von der Spende zahlreiche Bürgerhäuser in der historischen Altstadt, der Nikolaivorstadt und im Gründerzeitviertel sowie mehrere Kirchen. Neben Modellen, historischen Aufnahmen und aktuellen Detailfotos ist in der Ausstellung auch der Überweisungsträger mit der Gutschrift der ersten Altstadtmillion zu sehen - damals eine Million D-Mark.

Das bestgehütete Geheimnis von Görlitz

Wer hinter der großzügigen Spende steht, bleibt ein wohl gehütetes Geheimnis. Auch bei seinen Recherchen für die Ausstellung habe er kein Indiz gefunden, das auf den Spender schließen lässt, sagte Kurator Franke. Die anonymen Spenden wurden im April 2016 mit einer letzten Überweisung von 340.000 Euro eingestellt.