Das jüngste Mitglied der fünfköpfigen Gorillafamilie im Zoo Leipzig heißt Kianga. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, bedeutet der afrikanische Name in der Übersetzung Sonnenschein. Der Name wurde von den Tierpflegern der Menschenaffenanlage Pongoland und den Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts ausgewählt.

Kianga ist am 4. Dezember 2016 zur Welt gekommen und das sechste Gorillajungtier in der Geschichte der 2001 eröffneten Anlage. Zur Zeit schlafe sie viel am Bauch ihrer Mutter Kibara, so der Zoo. In ihrer Wachphase interessiere sie sich sehr für das Geschehen um sie herum.