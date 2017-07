Sachsens Bundespolizei hat während der Grenzkontrollen zur Absicherung des Hamburger Gipfels etliche Treffer erzielt. Wie Christian Meinhold von der Bundespolizeidirektion in Pirna mitteilte, wurden zwischen dem 12. Juni und 11. Juli insgesamt mehr als 200.000 Reisende kontrolliert. Schwerpunkte waren die A17 bei Breitenau an der tschechischen und die A4 bei Ludwigsdorf an der polnischen Grenze. Etwa 150 offene Haftbefehle seien dabei vollstreckt worden. Allein in 80 Fällen klickten am Kontrollpunkt der A17 kurz vor Tschechien die Handschellen. Etwa 50 Personen wurde an der polnischen Grenze bei Ludwigsdorf festgenommen.