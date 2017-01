Die Zahl der Grippefälle in Sachsen ist in der zweiten Januarwoche deutlich gestiegen. Laut aktuellem Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt waren es knapp 41 Prozent mehr als in der Woche zuvor. Demnach wurden 507 neue Erkrankungen gemeldet. Auch ein dritter Todesfall im Zusammenhang mit der Infektion ist inzwischen bestätigt, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Es handelt sich um eine 74-Jährige mit Vorerkrankungen in Ostsachsen.

Die Behörde registrierte Ausbrüche in einem Seniorenheim im Erzgebirgskreis, wo 24 Bewohner und Mitarbeiter erkrankten, und in einer Kurklinik im Vogtlandkreis mit 29 betroffenen Patienten. Seit Beginn der Grippesaison im vergangenen Oktober erkrankten damit 1.242 Menschen an Influenza. Ein 86-Jähriger starb in Dresden an den Folgen der Erkrankung, eine 87 Jahre alte Frau im Landkreis Görlitz.