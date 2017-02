Weiterer Anstieg der Erkrankungen Mehr als 1.000 Grippefälle in Leipzig

Derzeit sind die Kliniken und Arztpraxen in Leipzig voll mit Patienten, die an einem grippalen Infekt oder - noch schlimmer - an Influenza erkrankt sind. Starke Kopfschmerzen, hohes Fieber, Gliederschmerzen und Husten sind Symptome, die auf eine Ansteckung mit Influenzaviren hindeuten. Dem vorzubeugen, helfen häufiges Händewaschen, vitaminreiches Essen und letztlich auch die Grippeschutzimpfung.