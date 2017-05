In der Grippesaison 2016/17 wurden in Sachsen-Anhalt 9.050 Influenza-Fälle laut Infektionsschutzgesetz gemeldet (Stand 11. Mai 2017). Dies entspricht 384 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das Gesundheitsministerium geht aber von einer deutlich höheren Krankenzahl aus, da nur laborbestätigte Fälle registriert wurden. 22 Menschen aus Sachsen-Anhalt starben nach Influenza-Infektionen. Im Schnitt waren die Betroffenen 81 Jahre alt. In der Vorsaison wurden etwa 6.700 Infektionen gezählt und sechs Todesopfer.

Auffällig ist, dass in den letzten Jahren die Rate der Grippeschutzimpfungen rückläufig ist. Laut Gesundheitsministerium ergab die Befragung von Patienten in der Saison 2014/15 eine Quote von 7,8 Prozent, in der Vorsaison nur noch vier Prozent. Für den vergangenen Winter liegen noch keine Daten vor. Eine regionale Hochburg ist seit Jahren Halle mit zuletzt 1.600 Fällen, das waren mehr als doppelt so viele wie in Magdeburg.

Impfstoff nicht passgenau

Laut Gesundheitsministeirium barg der in dieser Saison zirkulierende Influenza-A-Subtyp A(H3N2) ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle, insbesondere bei älteren Menschen. Ein Grund für die höhere Todesrate könnte die relativ geringe Effizienz des Impfstoffs gewesen sein. Laut vorläufiger Einschätzung des RKI lag die Wirksamkeit des Cocktails unter 50 Prozent.

Grund ist, dass zwar gegen den zirkulierenden Virus Subtyp A(H3N2) geimpft wurde, doch diese Viren sich teilweise noch während der Impfstoffproduktion veränderten. Dadurch sank die Wirksamkeit. In den beiden Vorsaisons zirkulierten hauptsächlich Influenza-A- und Influenza-B-Viren, welche ihre antigenen Eigenschaften weniger häufig verändern.

In der Grippesaison 2016/2017 wurden in Thüringen insgesamt 4.815 Erkrankungen an Influenza übermittelt. Das entspricht 221 Erkrankungen je 100.000 Einwohner. Höhepunkt der Welle war die fünfte Kalenderwoche mit 875 Erkrankungen. Die Zahl der Erkrankungen entsprach damit dem Niveau der Vorsaison. 444 Grippe-Patienten - knapp jeder zehnte - mussten stationär behandelt werden.

Bei den Todesopfern fällt die Bilanz schlechter aus. Das Gesundheitsministerium registrierte elf Todesfälle infolge einer Influenza-Erkrankung, fünf Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 75 und 93 Jahren. Das waren fünf Grippetote mehr als in der Vorsaison. In den drei Wintern zuvor hatte es jeweils maximal zwei bestätigte Influenza-Todesfälle gegeben.

Im Gegensatz zu Sachsen erkrankten in Thüringen überwiegend Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren, wobei auf die Altersgruppe der Ein- bis Vierjährigen mit 977 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner der höchste Anteil entfiel.

Virus A(H3N2) dominiert

Es gab territoriale Unterschiede, doch lassen sich laut Gesundheitsminsterium keine belastbaren Schlussfolgerungen zu "Grippe-Zentren" ableiten. Ein Grund sei, dass die Daten von der Einsendeaktivität der Mediziner für einen labordiagnostischen Nachweis abhängen.

In der Saison 2016/2017 erfolgte demnach bei insgesamt 4.815 übermittelten Erkrankungen in 4.119 Fällen eine labordiagnostische Bestätigung (86 Prozent). Dabei wurden zu 95 Prozent Influenza A-Viren nachgewiesen, zumeist vom Subtypus H3N2. Mit Ausnahme der Vorsaison, in der Influenza B-Viren überwogen, dominierten in den vergangenen Jahren diese Influenza-A-Viren.

Der Impfstoff für die Saison 2016/2017 setzte sich aus einer von der WHO empfohlenen Antigenkombination zirkulierender Virenvarianten zusammen. Deutschlandweit wird die Impfstoffzusammensetzung jährlich vom Robert-Koch-Institut auf seine Wirksamkeit überprüft. Insbesondere Influenza A-Viren sind ständigen genetischen Änderungen unterworfen, sodass die Impfstoffzusammensetzung ständig angepasst werden muss.

Impfen senkt das Risiko

Für die Erfassung der Impfrate gibt es keine gesetzliche Grundlage oder amtliche Auswertung. Die Impfeffektivität wird laut Gesundheitsministerium für Thüringen ebenfalls nicht erfasst. Doch die Gesundheitsbehörden raten in jedem Fall zur Schutzimpfung. Bei jungen und gesunden Personen verhindere die Immunisierung in neun von zehn Infektionen eine Erkrankung.

Bei älteren Personen und Menschen mit Grunderkrankungen bzw. eingeschränktem Immunsystem sinkt den Angaben zufolge die Effektivität. Das gelte auch, wenn der Impfcocktail nicht mit den zirkulierenden Influenzastämmen übereinstimme. Doch selbst in diesen Fällen bestätigten Studien, dass der Verlauf abgeschwächt wird und es weniger Komplikationen gibt.

Grippe-Fälle und Todesopfer in Mitteldeutschland im Vorjahresvergleich

Bildrechte: RKI/Landesgesundheitsämter/ MDR

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bewertet die jüngste Grippesaison als heftig, jedoch nicht außergewöhnlich schwer. Pressesprecherin Susanne Glasmacher zufolge sind die Daten zu Infektionen und Todesfällen ohnehin nur bedingt aussagekräftig. Es handle sich um Schätzwerte, die mit den vergangenen Jahren nur schwer vergleichbar seien.

Glasmacher verweist auf erhebliche Unschärfen und Schwankungen in der Statistik. So habe es in der Saison 2009/10 wegen der damals grassierenden Schweinegrippe besonders viele Grippetests gegeben und daher seien auch viele Infektionen nachgewiesen worden.

Die Zahl der Grippetoten bundesweit in dieser Saison ist noch unklar, dürfte aber bei einigen Hundert liegen. Glasmacher verweist auf die Winter 2012/13 und 2014/15 mit bundesweit je mehr als 20.000 influenzabedingten Todesfällen, in der Saison 1995/96 seien es sogar etwa 25.000 gewesen. Ein klarer Trend über die Jahre sei nicht auszumachen.

Wenn der Impfcocktail nicht passt

Wichtige Faktoren in jeder Grippesaison sind die Impfquote und die Wirksamkeit des Impfstoffs. RKI-Sprecherin Glasmacher räumt ein, dass es da in den letzten Jahren Defizite gab. So lasse sich in der Risikogruppe der Älteren über 60 Jahren nicht einmal jeder zweite immunisieren und nur bei etwa einem Drittel der Geimpften schlage der Schutz an.

Glasmacher sieht dafür verschiedene Gründe. Zum einen gebe es eine gewisse Skepsis gegenüber der Wirksamkeit der Grippeimpfung und Ängste vor Nebenwirkungen. Andererseits seien die verabreichten Impfcocktails oft nicht passgenau, weil sich manche Viren schnell veränderten und der Immunschutz dann nicht mehr greife. Hinzu kämen Probleme bei der Herstellung des Impfstoffs. Die Wirksamkeit des Impfschutzes sei auch immer ein wenig Lotterie.

Impfen aus Solidarität

Dennoch raten Experten unbedingt zur Grippeschutzimpfung. Es gehe um eine Risikominimierung und die Vermeidung schwerer Krankheitsverläufe. Da Influenza-Viren hauptsächlich direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden, sind vor allem Personen mit viel Kontakt betroffen - insbesondere Angehörige, Betreuungspersonen sowie medizinisches Personal. Für diese ist laut Behörden die Impfung besonders wichtig, damit sie die Influenza nicht auf Risikogruppen übertragen können.

Ein Piks kann vielen Menschen helfen. Bildrechte: Colourbox Es geht als auch um Solidarität, denn viele Risikopatienten können nicht geimpft werden oder der Impfstoff wirkt bei ihnen nicht so gut. Außerdem ist die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs für Schwangere sowie für Menschen mit chronischen Grunderkrankungen wie Herz-, Atemwegs- oder Lebererkrankungen, Diabetes oder Immundefekten deutlich größer.