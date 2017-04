Spezialfahrzeuge für Giraffen

Immer mehr Kommunen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren "Wildtierverbote" beschlossen. Kommunale Flächen dürfen demnach nicht an Zirkusbetriebe vermietet werden, die Wildtiere wie Tiger oder Elefanten mitführen. In Annaberg-Buchholz gibt es solch ein Verbot, in Leipzig, in Chemnitz und jetzt soll es auch in Dresden beschlossen werden.

Zirkusdirektor Alois Spindler: Unsere Tiere haben gute Bedingungen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Spindler lädt zum großen Rechtfertigungstermin in seinen Zirkus auf der Dresdner Cockerwiese. "Sehen Sie sich um, überzeugen Sie sich selbst, hier werden keine Tiere gequält." Die Transportzeiten des Wanderzirkus seien nie länger als zwei Stunden, die Giraffen würden im Spezialfahrzeug an den nächsten Ort gefahren, kein Tier sei an die Kette gelegt, die Elefanten hätten Auslauf und alle Tiere in wechselnden Gehegen Abwechslung. Spindler zählt die Quadratmeter der Ställe und der Gehege auf, spricht von seiner 20.000-Euro-Investition für die Erweiterung des Flusspferdbeckens und läuft zu seinen Kamelen, die gerade ihren Frühlingsgefühlen frönen wollen. "Tiere in der Gefangenschaft werden älter als in der Wildnis", sagt er, als er zurückkommt. "Zoo- oder Zirkushaltung, ich finde beides gut, wenn es gut gemacht ist."

Ist eine artgerechte Haltung möglich?