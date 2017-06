Zoll und Polizei sind am Mittwoch im Leipziger Osten zu umfangreichen Kontrollen ausgerückt. Die Beamten überprüften von nachmittags bis abends Geschäftsräume und Grundstücke von Arbeitgebern sowie selbstständigen Personen auf der Eisenbahnstraße. Im Fokus der Ermittler standen Handels- und Gastronomiebetriebe.

Rund 360 Beamte waren im Einsatz. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Die Zöllner kontrollierten 32 Objekte. Mehr als 50 Personen wurden zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Die Sprecherin des Hauptzollamtes Dresden, Heike Wilsdorf, erklärte vorab im Kurznachrichtendienst Twitter: "In Geschäften, in Bars, in Restaurants werden die Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer überprüft, ob die Vorschriften entsprechend dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz eingehalten werden." Ersten Auswertungen zufolge gibt es mehrere Verdachtsfälle auf illegale Beschäftigung, Leistungsmissbrauch sowie Mindestlohnverstöße, die nun genauer überprüft werden.