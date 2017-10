Informationen zu den Mitgliedern und der Programmatik der neuen Partei gibt es aber derzeit nicht. Aus dem Umfeld von Frauke Petry heißt es, in den nächsten Tagen würde die Sache erklärt. Kurz nach der Bundestagswahl hatte Petry die Gründung einer neuen Partei noch dementiert. Jetzt aber versenden enge Vertraute von Frauke Petry bereits E-Mails mit einem neuen Logo in der Signatur, in weißer Schrift steht da auf blauem Grund "frei und konservativ". Ob dieses neue Logo im Zusammenhang mit der neuen Partei steht, wollte aber bisher keiner der Vertrauten beantworten.