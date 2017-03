Forderte am Sonnabend "harte, aber konstruktive Oppositionsarbeit": Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke. Bildrechte: dpa

Zschocke forderte, sich nicht von der aufgeheizten und polarisierten Stimmung im Land verrückt machen zu lassen. "Gerade in einer Zeit voller Populismus, alternativer Fakten, Hysterie und Angst braucht es eine politische Kraft, die die kommenden Jahrzehnte positiv gestalten will, und zwar mit Vernunft, mit Mut und vor allem mit Zuversicht", erklärte er weiter.



Thema waren am Sonnabend auch die geplanten Umstrukturierungen des Waggonbauers Bombardier in Bautzen und Görlitz. Per Eilantrag hatten sieben Delegierte aus Bautzen und Görlitz diesen Programmpunkt auf die Tagesordnung gehoben. Man solidarisiere sich mit den Streikenden, so die Delegierten. In ihrem Antrag forderten sie den Erhalt der Arbeitsplätze in den beiden sächsischen Werken in der Oberlausitz. Hintergrund ist eine Demonstration in Görlitz, zu der am Sonnabend Tausende Teilnehmer kamen.