Die Neiße trennte die sozialistischen Bruderstaaten DDR und Polen. Am Görlitzer Ufer führten noch einige schlammige Pfade entlang, auf denen am Wochenende vielfach Schlesier unterwegs waren, um einen Blick auf ihre alte Heimat zu werfen. Am polnischen Neißeufer warfen Angler ihre Köder aus. Sie hofften auf einen Fisch aus der verschmutzen Neiße. Aufgrund von Abwässern aus der Textil- und Chemieindustrie hatte sich der Grenzfluß mittlerweile in eine buntschillernde Kloacke verwandelt. Nur noch wenige Fischarten lebten in der öligen Brühe. Die grüne Lunge der Stadt hatte sich in ein schwarzes Loch verwandelt.

Eine Vision wird wieder entdeckt

Als sich Görlitz und Zgorzelec gemeinsam um den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2010" bewarben, wurde die Vision von Professor Wolf-Dieter Ludwig in etwas veränderter Form zentraler Bestandteil der Bewerbung. An der Neiße sollte der Brückenpark zwischen Stadthalle und der einstigen Ruhmeshalle, dem heutigen Dom Kultury entstehen, als neues kulturelles Zentrum der Grenzstadt.

Blick zum polnischen Teil des Brückenparks mit einstiger Ruhmeshalle, dem heutigen Dom Kultury ganz im Hintergrund. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Doch nicht Görlitz war 2010 Kulturhauptstadt Europas, sondern das Ruhrgebiet mit Essen an der Spitze. In der Grenzstadt Görlitz-Zgorzelec ebbte danach die Begeisterung sehr schnell ab. Auch die neue Rathausspitze hatte nach einer Oberbürgermeisterwahl nicht mehr viel mit Polen am Hut und so verschwanden die vielen Ideen zum Brückenpark an der Neiße wieder in den Schubladen oder Archiven.

Eine Stadt rückt zusammen

Die Görlitzer Stadtplaner hatten die Neiße schon immer im Blick. Bereits 1910 entwickelten sie für das Gelände zwischen der Kaiser-Friedrich-Gedächtnishalle, im Volksmund Ruhmeshalle genannt und der Stadthalle samt Park die Idee einer geformten Erhohlungslandschaft. Auf diese Leitidee greift nunmehr der Brückenpark zurück.

Plan des künftigen Brückenparkes am deutschen und polnischen Neißeufer. Bildrechte: Stadtverwaltung Görlitz Der Brückenpark ist die Idee des gemeinsamen Stadtlebens von Bewohnern aus Görlitz und Zgorzelec in einem grenzübergreifenden Park. Dabei bilden historisch gestaltete und neu entwickelte Parks und Freiflächen eine Grünverbindung über die Neiße hinweg. Ein Netz kurzer Wege und Brücken soll die Nutzung verschiedener städtischer Angebote für alle erschließen und Begegnungen erleichtern. Die zwei Seiten der Europastadt rücken dadurch weiter zusammen. Michael Wieler Görlitzer Baubürgermeister

Nach dem Hochwasser 2010 haben sowohl Görlitz als auch Zgorzelec nicht nur die Schäden beseitigt. Vielmehr wurden die Uferbereiche aufgewertet. Zgorzelec hatte dabei die Nase vorn und die Görlitzer staunten über ihre polnischen Nachbarn. Das häßliche Entchen am polnischen Neißeufer hatte sich in einen Schwan verwandelt. Liebevoll sanierte Häuser, zahlreichen Gaststätten, Flaniermeile samt Kinderspielplätzen und einem erneuerten Popiełuszko Platz. Auf der Görlitzer Seite entstand auf einer Brache der Uferpark als Verbindung zum benachbarten Stadtpark. Einem Supermarkt an der Stelle hatten die Görlitzer eine Abfuhr erteilt. Einer weiteren Fußgängerbrücke zwischen dem Uferpark und der polnischen Flaniermeile erteilte der Görlitzer Stadtrat ebenfalls eine Absage. Die Angst, dass Kleinkriminelle die Brücke nutzen könnten, überwog. Bereits 1910 entwickelten die Stadtplaner das Gelände als Erholungsgebiet. Jetzt werden Teile der damaligen Idee im Brückenpark realisiert. Bildrechte: Robert Scholz

Gemeinsam Förderanträge gestellt

Die Stadträte von Görlitz und Zgorzelec kommen einmal im Jahr zu gemeinsamen Sitzungen zusammen, um ihre Europastadt zu feiern. Meist werden auf diesen Treffen nur Freundlichkeiten ausgetauscht, doch vor drei Jahren beschlossen die Stadträte, einen gemeinsamen Förderantrag zur Gestaltung des Neißeufers zu stellen. Der Antrag bei der EU hatte Erfolg. Brüssel genehmigte mehr als drei Millionen Euro für die ersten Module des INTERREG-Projektes "Brückenpark".

Zgorzelecer Bürgermeister Rafał Gronicz und Görlitzer Baubürgermeister Michael Wieler präsentieren den Fördermittelbescheid aus Brüssel. Bildrechte: Stadtverwaltung Zgorzelec Unsere Ämter bereiten jetzt die Vergabeunterlagen vor, damit es im Frühjahr mit den Bauarbeiten losgeht. Auf polnischer Seite ist man über die Förderzusage sehr erfreut und arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung des zukunftsweisenden Projekts. Rafał Gronicz Bürgermeister Zgorzelec

Auf polnischer Seite wird nunmehr der Park A. Błachaniec revitalisiert, während auf deutscher Seite die Rosenterrasse im Stadtpark, der Park des Friedens und das Stadthallenufer erneuert werden.

Der Park des Friedens ist neue Bestandteil des Brückenparks. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Bauliche Instandsetzungen, neues Design und Ausstattungen für Erholungsräume, Wege oder Spielflächen sind die Grundlage dafür, dass die Begegnung der Menschen intensiviert wird. Dabei helfen eine Ausstellung zur Geschichte der Region, Lehrtafeln, ein interaktives Leitsystem, ein Imagefilm sowie thematische Veranstaltungen im Brückenpark.

Europa lebt an der Neiße

Der Visionär Professor Wolf-Dieter Ludwig starb vor neun Jahren. Vielleicht wäre Ludwig zufrieden. Zwar wird seine große Vision von einer "Europera" aus dem Jahr 1991 nicht in einem Guss verwirklicht, aber es geht in kleinen Schritten an der Neiße voran. Sogar die lebende Brücke "Europera" könnte vielleicht noch Realität werden.