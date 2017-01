Die Grüne Woche in Berlin lockt jedes Jahr ein Millionenpublikum an. Das wiederum bedeutet auch Millionen Chancen, um in Sachsen die Wirtschaft weiter anzukurbeln. Auf der Grünen Woche bleiben keine Wünsche offen. Die sächsischen Aussteller präsentieren sich mit einer breiten Vielfalt - von Fleisch- und Wurstspezialitäten über historische Kartoffelsorten und sächsische Weine sowie Fruchtsäfte bis hin zur typischen Eierschecke und dem Oberlausitzer Baumkuchen ist alles vertreten.

Tobias Krüger (links) aus Delitzsch will die Messebesucher von seinen geräucherten Gewürzen überzeugen. Bildrechte: MDR/Kathrin Große Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt: "Die Messebesucher können neben bekannten Marken und regionalen Spezialitäten in der Sachsenhalle auch viele Produktneuheiten kosten.“ Als Beispiele seien unter anderem knusprige Waffelkreationen genannt, geräucherte Gewürze, fruchtige Puddingsorten oder BioSnacks. "Ich bin sicher, dass diese Angebote auf großes Interesse stoßen werden", so der Landwirtschaftsminister weiter.

Andreas Ebert in der "Molkerei und Feinkäserei Zimmermann" in Falkenhain Bildrechte: MDR/Kathrin Große Er wird am Montag, den 23. Januar auch den Sachsentag eröffnen. Dabei schneidet er traditionell einen 25-Kilo-Riesenkäse an, der extra in der "Molkerei und Feinkäserei Zimmermann" in Falkenhain dafür hergestellt wurde. "Wir haben eine separate Edelstahlform so groß wie ein Wagenrad für diesen Anlass. Da füllen wir etwa 180 bis 200 Liter Milch als Käsebruch hinein. Den Käse haben wir vier Wochen vorher produziert, so dass er genug reifen konnte und richtig cremig ist", erklärt Marketingleiter Andreas Ebert.

Der Landwirt Torsten Kühne präsentiert zum ersten Mal auf der Grünen Woche seine Wildspezialitäten. Bildrechte: MDR/Kathrin Große Während die Falkenhainer schon seit vielen Jahren den Freistaat auf der Grünen Woche vertreten, gehört der Wildspezialitätenhersteller Torsten Kühne aus Zaußwitz bei Oschatz zu den sieben Premiere-Ausstellern, die das erste Mal Berliner Messeluft schnuppern. "Ich erhoffe mir von der Grünen Woche erstmal nur, dass ich bekannter werde und eventuell noch Geschäftsbeziehungen knüpfen kann", sagte der 50-Jährige.